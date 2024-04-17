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ПОЛІТИКА

У Франції арештували віллу ексдружини путіна – ЗМІ

17 квітня 2024, 20:52
У Франції арештували віллу ексдружини путіна – ЗМІ
з вільних джерел
Нині придбаний у 2013 році маєток стоїть порожнім після обшуків. Повідомляється, що "під прицілом" тепер нерухомість інших російських олігархів.

У Франції в грудні 2023 року правоохоронці заарештували віллу "Рівері", яка пов’язана з колишньою дружиною російського диктатора владіміра путіна - Людмилою Очеретною.

Про це повідомляє Challenges.

За інформацією джерел видання, вілла належала росіянину Артуру Очеретному - нинішньому чоловіку колишньої дружини путіна.

Вілла розташована в Англеті, недалеко від Біарріца. Зазначається, що раніше паризьська прокуратура вже проводила там обшуки.

Окрім вілли Очеретного, "під прицілом" також перебуває нерухомість кількох наближених до кремля олігархів, таких як Геннадій Тимченко, брати Ротенберги та бізнесмен Сергій Тоні.

Віллу "Рівері" побудували у 1930 році. Спочатку її назвали вілла "Сюзанна" на честь вдови лондонського банкіра, яка була її спонсором.

За даними OCCRP (проект звітності про організовану злочинність і корупцію), нерухомість площею 5 000 квадратних метрів було придбано за 5,4 млн євро Артуром Очеретним у грудні 2013 року.

Франціядружина Путіна

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