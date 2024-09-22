Лідери парламентських виборів різко висловлюються у бік нового прем'єр-міністра Мішеля Барньє.

У Франції депутати можуть відправити у відставку новий уряд на чолі з Мішелем Барньє.

Про це пише BFM TV.

Це вперше, коли глава французького уряду не має навіть відносної більшості у Національній асамблеї (нижній палаті парламенту). А лідери виборчих перегонів різко висловлюються у бік Барньє і його команди.

Так, президент Національного об'єднання, яке має 126 мандатів у Національній асамблеї, Джордан Барделла заявив, що в уряду "немає майбутнього".

Лідерка ультраправого "Національного фронту" Марін ле Пен назвала уряду "перехідним", який виник унаслідок "неприродних альянсів".