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​У Франції депутати можуть відправити у відставку новий уряд

22 вересня 2024, 18:17
​У Франції депутати можуть відправити у відставку новий уряд
Фото: з вільного доступу
Лідери парламентських виборів різко висловлюються у бік нового прем'єр-міністра Мішеля Барньє.
У Франції депутати можуть відправити у відставку новий уряд на чолі з Мішелем Барньє.
 
Про це пише BFM TV.
 
Це вперше, коли глава французького уряду не має навіть відносної більшості у Національній асамблеї (нижній палаті парламенту). А лідери виборчих перегонів різко висловлюються у бік Барньє і його команди.
 
Так, президент Національного об'єднання, яке має 126 мандатів у Національній асамблеї, Джордан Барделла заявив, що в уряду "немає майбутнього". 
 
Лідерка ультраправого "Національного фронту" Марін ле Пен назвала уряду "перехідним", який виник унаслідок "неприродних альянсів". 
 
Ліві закликали щонайшвидше позбавитися уряду, як тільки стало відомо про його склад. 
 
Депутати можуть проголосувати за відставку урядової команди, відповідна процедура для цього є.

 

вибориФранціявійна в Україніросія окупанти

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