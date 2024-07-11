У Франції горить Руанський собор

З 1876 до 1880 року він вважався найвищою будівлею світу.

У четвер, 11 липня, в Руанському соборі спалахнула пожежа. Мережу заполонили відповідні відео.

Про це повідомляє BFM Normandie з посиланням на префектуру.

З собору евакуювали людей, наразі на місці працюють екстрені служби. Мер міста Руан Ніколя Майєр-Россіньоль повідомив, що причину загоряння ще не встановили.

"Пожежа на шпилі Руанського собору. Причина пожежі наразі невідома. Мобілізовано всі державні ресурси", - написав він у мікроблозі X.

Префектура Нормандії та Приморської Сени повідомляла, що пожежу вдалося локалізувати. Наразі проводиться інвентаризація деяких творів мистецтва і меблів всередині собору.

"Ми маємо справу з об'єктом спадщини дуже високої цінності", - цитує префекта Жан-Бенуа Альбертіні BFM.

Як відомо, готичний католицький собор є головною пам'яткою міста Руан. Його висота становить 151 метр. Найстарішу частину собору побудували 1145 року, він "пережив" пожежі, ураган та бомбардування.