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У Франції горить Руанський собор

11 липня 2024, 16:57
У Франції горить Руанський собор
Фото: reuters /cкрін відео
З 1876 до 1880 року він вважався найвищою будівлею світу.
У четвер, 11 липня, в Руанському соборі спалахнула пожежа. Мережу заполонили відповідні відео.
 
Про це повідомляє BFM Normandie з посиланням на префектуру.
 
З собору евакуювали людей, наразі на місці працюють екстрені служби. Мер міста Руан Ніколя Майєр-Россіньоль повідомив, що причину загоряння ще не встановили.
 
"Пожежа на шпилі Руанського собору. Причина пожежі наразі невідома. Мобілізовано всі державні ресурси", - написав він у мікроблозі X.
 
Префектура Нормандії та Приморської Сени повідомляла, що пожежу вдалося локалізувати. Наразі проводиться інвентаризація деяких творів мистецтва і меблів всередині собору.
 
"Ми маємо справу з об'єктом спадщини дуже високої цінності", - цитує префекта Жан-Бенуа Альбертіні BFM.
 
Як відомо, готичний католицький собор є головною пам'яткою міста Руан. Його висота становить 151 метр. Найстарішу частину собору побудували 1145 року, він "пережив" пожежі, ураган та бомбардування.
Франціяпожежавійна в Україніросія окупанти

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