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У Франції інкасатор втік з 3 млн євро

До вечора його зловили, але півтора млн євро до цих пір не знайдені
У Франції фургон з грошима зник разом з інкасатором.
У Франції інкасатор втік з 3 млн євро Фото: GETTY IMAGES

"Команда з трьох інкасаторів повинна була доставити гроші в одне з відділень Western Union в північному передмісті Парижа", - повідомляє BBC.

Двоє інкасаторів попрямували з грошима у відділення, третій повинен був залишитися в машині.

"Коли вони повернулися, на вулиці не було ні машини, ні водія", - розповів поліцейський.

Білий автомобіль інкасаторської компанії Loomis незабаром був виявлений в парі кварталів від місця зникнення. Двері автомобіля була відкрита, гроші пропали.

Завдяки наведенню поліції вдалося ввечері того ж дня виявити Едріана Дербеса в одній з квартир міста Ам'єн.

Підозрюваний спробував вистрибнути з вікна з кількома сумками, набитими грошима. У цій справі затримано ще три людини.

Нагадаємо, що на Різдво у французькій столиці пограбували магазин однієї з найстаріших мереж кондитерських Парижа A la Mère de Famille.

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15 02 2019 09:34
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