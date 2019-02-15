У Франції інкасатор втік з 3 млн євро
"Команда з трьох інкасаторів повинна була доставити гроші в одне з відділень Western Union в північному передмісті Парижа", - повідомляє BBC.
Двоє інкасаторів попрямували з грошима у відділення, третій повинен був залишитися в машині.
"Коли вони повернулися, на вулиці не було ні машини, ні водія", - розповів поліцейський.
Білий автомобіль інкасаторської компанії Loomis незабаром був виявлений в парі кварталів від місця зникнення. Двері автомобіля була відкрита, гроші пропали.
Завдяки наведенню поліції вдалося ввечері того ж дня виявити Едріана Дербеса в одній з квартир міста Ам'єн.
Підозрюваний спробував вистрибнути з вікна з кількома сумками, набитими грошима. У цій справі затримано ще три людини.
Нагадаємо, що на Різдво у французькій столиці пограбували магазин однієї з найстаріших мереж кондитерських Парижа A la Mère de Famille.
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