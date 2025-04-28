У Франції, Іспанії та Португалії стався масштабний блекаут

Масштаби і тривалість блекауту невідомі.

У великих частинах Іспанії та Португалії, зокрема у Мадриді і Лісабоні, у понеділок сталося масштабне відключення електроенергії. Також повідомляється про відключення у деяких районах Франції.

Про це пише Sky News.

Іспанський оператор електромережі Red Electrica повідомляє, що відновлення електропостачання може зайняти до 10 годин, оскільки в обох країнах постраждали аеропорти та громадський транспорт.

За повідомленнями іспанських ЗМІ, відключення світла сталося у Севільї, Барселоні та Валенсії. По всій Іспанії вийшли з ладу телефонні лінії. Частини мадридського метрополітену були евакуйовані, а світлофори у місті не працюють.