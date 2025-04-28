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У Франції, Іспанії та Португалії стався масштабний блекаут

28 квітня 2025, 17:05
У Франції, Іспанії та Португалії стався масштабний блекаут
Фото: np.pl.ua
Масштаби і тривалість блекауту невідомі.
У великих частинах Іспанії та Португалії, зокрема у Мадриді і Лісабоні, у понеділок сталося масштабне відключення електроенергії. Також повідомляється про відключення у деяких районах Франції.
 
Про це пише Sky News.
 
Іспанський оператор електромережі Red Electrica повідомляє, що відновлення електропостачання може зайняти до 10 годин, оскільки в обох країнах постраждали аеропорти та громадський транспорт.
 
За повідомленнями іспанських ЗМІ, відключення світла сталося у Севільї, Барселоні та Валенсії. По всій Іспанії вийшли з ладу телефонні лінії. Частини мадридського метрополітену були евакуйовані, а світлофори у місті не працюють.
 
Також блекаут стався у деяких районах Франції.
 
У метро Барселони тисячі пасажирів також евакуювали після відключення електроенергії. Відключення світла призвело до закриття трамвайної системи міста і виведення з ладу деяких світлофорів.
 
Міська залізнична система Metrovalencia, що охоплює метро і трамвайне сполучення у Валенсії, заявила про порушення руху транспорту через "загальне відключення електроенергії в місті". Там додали, що масштаби і тривалість блекауту невідомі.
 
Відключення електроенергії також сталося у столиці Португалії Лісабоні та прилеглих районах, а також у північній та південній частинах країни. Уряд Португалії заявив, що інцидент, ймовірно, виник через проблеми за межами країни.

 

Європаблекаутвійна в Україні

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