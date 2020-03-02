Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Франції компаніям заборонили викидати нерозпродані товари

У законі також зазначено, що до 2023 року зі сфери фастфуду потрібно вивести весь одноразовий пластик, а аптекам рекомендують продавати ліки в індивідуальних дозах для кожного покупця
Французький парламент ухвалив перший у світі закон, який забороняє компаніям викидати нерозпродані товари. Це стосується виробників дизайнерського одягу і предметів розкоші, а також на фірми, що випускають косметику й електроніку.
У Франції компаніям заборонили викидати нерозпродані товари Фото: з вільних джерел

Як повідомляє The Guardian, тепер все, що не знайшло свого покупця, потрібно переробляти, віддавати на благодійність або використовувати повторно. Це стосується й імпортної продукції, повідомляє "Громадське".

У законі також зазначено, що до 2023 року зі сфери фастфуду потрібно вивести весь одноразовий пластик, а аптекам рекомендують продавати ліки в індивідуальних дозах для кожного покупця.

Водночас у новому законі розміри штрафів не прописані - за це його критикують деякі депутати, називаючи ініціативу "доброзичливою, але не сміливою".

Читайте також: Страйки коштували французькій економіці 0,1 процентного пункту зростання.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 02 2020 09:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.