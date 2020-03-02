У Франції компаніям заборонили викидати нерозпродані товари

У законі також зазначено, що до 2023 року зі сфери фастфуду потрібно вивести весь одноразовий пластик, а аптекам рекомендують продавати ліки в індивідуальних дозах для кожного покупця

Французький парламент ухвалив перший у світі закон, який забороняє компаніям викидати нерозпродані товари. Це стосується виробників дизайнерського одягу і предметів розкоші, а також на фірми, що випускають косметику й електроніку.

Як повідомляє The Guardian, тепер все, що не знайшло свого покупця, потрібно переробляти, віддавати на благодійність або використовувати повторно. Це стосується й імпортної продукції, повідомляє "Громадське".

У законі також зазначено, що до 2023 року зі сфери фастфуду потрібно вивести весь одноразовий пластик, а аптекам рекомендують продавати ліки в індивідуальних дозах для кожного покупця.

Водночас у новому законі розміри штрафів не прописані - за це його критикують деякі депутати, називаючи ініціативу "доброзичливою, але не сміливою".

Читайте також: Страйки коштували французькій економіці 0,1 процентного пункту зростання.