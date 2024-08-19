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У Франції ліва коаліція знову зазнала розколу – Politico

19 серпня 2024, 19:35
У Франції ліва коаліція знову зазнала розколу – Politico
Фото: з вільного доступу
Лідер "Нескореної Франції" запропонував оголосити президенту імпічмент, що обурило решту політсил блоку.

Французькі ліві знову розкололися. Цього разу це сталося через пропозицію лідера "Нескореної Франції" Жана-Люка Меланшона оголосити імпічмент президенту Еммануелю Макрону.

Про це йдеться у відповідній заяві Меланшона, яка з'явилася у вихідні,  пише Politico.
 
Політик закликав президента призначити кандидатку від лівих сил Люсі Кастет прем'єр-міністром. Меланшон сказав, що коли Макрон не виконає вимогу коаліції, то  парламент повинен почати процедуру імпічменту, оскільки "відмова визнати вибори до законодавчого органу і рішення їх проігнорувати є порушенням елементарних вимог президентського мандату".
 
Пропозиція має дуже мало шансів на успіх, оскільки для проведення імпічменту необхідно дві третини голосів депутатів обох палат французького парламенту. Але вона спровокувала суперечки всередині коаліції лівих.
 
Інші політсили поспішили відкинути заклик "Нескореної Франції" і дистанціювалися від нього. Партії заявили, що це ініціатива лише Меланшона, і вони її не підтримують.
ФранціяЕмануель Макронвійна в Україніросія окупанти

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