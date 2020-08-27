ЗДОРОВ'Я НОВИНИЗа попередні 24 години хворобу підтвердили у 5429 людей. Це найбільша цифра за останні майже 5 місяців, близька до "антирекордів" за увесь час епідемії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції найбільший з квітня стрибок заражень: понад 5400 за добу
Протягом попереднього тижня, показники неодноразово наближалися до 5 тисяч
Слебке місце коронавірусу / Unsplash
У Франції минулої доби повідомили про понад 5400 нових підтверджених заражень коронавірусом, що є найбільшим показником з квітня.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це оголосило Агентство охорони здоров’я.
За попередні 24 години хворобу підтвердили у 5429 людей. Це найбільша цифра за останні майже 5 місяців, близька до "антирекордів" за увесь час епідемії.
Протягом попереднього тижня, показники неодноразово наближалися до 5 тисяч. Ще на початку місяця щодоби реєстрували зазвичай трохи більше тисячі нових заражень.
Однією з причин "стрибка" називають більшу кількість здійснених тестів.
Нагадаємо, що в Україні 27 серпня станом на 9:00 зафіксовано 1974 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
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