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У Франції найбільший з квітня стрибок заражень: понад 5400 за добу

Протягом попереднього тижня, показники неодноразово наближалися до 5 тисяч
За попередні 24 години хворобу підтвердили у 5429 людей. Це найбільша цифра за останні майже 5 місяців, близька до "антирекордів" за увесь час епідемії.
У Франції найбільший з квітня стрибок заражень: понад 5400 за добу Слебке місце коронавірусу / Unsplash

У Франції минулої доби повідомили про понад 5400 нових підтверджених заражень коронавірусом, що є найбільшим показником з квітня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це оголосило Агентство охорони здоров’я. 

За попередні 24 години хворобу підтвердили у 5429 людей. Це найбільша цифра за останні майже 5 місяців, близька до "антирекордів" за увесь час епідемії. 

Протягом попереднього тижня, показники неодноразово наближалися до 5 тисяч. Ще на початку місяця щодоби реєстрували зазвичай трохи більше тисячі нових заражень.

Однією з причин "стрибка" називають більшу кількість здійснених тестів.

Нагадаємо, що в Україні 27 серпня станом на 9:00 зафіксовано 1974 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
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27 08 2020 10:53
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