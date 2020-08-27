У Франції найбільший з квітня стрибок заражень: понад 5400 за добу Протягом попереднього тижня, показники неодноразово наближалися до 5 тисяч

За попередні 24 години хворобу підтвердили у 5429 людей. Це найбільша цифра за останні майже 5 місяців, близька до "антирекордів" за увесь час епідемії.

Слебке місце коронавірусу / Unsplash

У Франції минулої доби повідомили про понад 5400 нових підтверджених заражень коронавірусом, що є найбільшим показником з квітня. Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це оголосило Агентство охорони здоров’я. За попередні 24 години хворобу підтвердили у 5429 людей. Це найбільша цифра за останні майже 5 місяців, близька до "антирекордів" за увесь час епідемії. Протягом попереднього тижня, показники неодноразово наближалися до 5 тисяч. Ще на початку місяця щодоби реєстрували зазвичай трохи більше тисячі нових заражень. Однією з причин "стрибка" називають більшу кількість здійснених тестів. Нагадаємо, що в Україні 27 серпня станом на 9:00 зафіксовано 1974 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

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