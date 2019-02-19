У Франції невідомі спаплюжили 80 могил на єврейському кладовищі

Близько 80 могил були пошкоджені на єврейському кладовищі у східній Франції.

Про це повідомили місцеві чиновники у вівторок, перед загальнонаціональними маршами проти зростання антисемітських нападів, пише RFI.

Пошкодження виявили у вівторок вранці на кладовищі в селі Кватзенхайм, недалеко від кордону з Німеччиною в регіоні Ельзас.

На могилах залишили зображення нацистських символів, зроблені синіми фарбами. Зокрема міститься напис німецькою "Чорні ельзаські вовки" - назва сепаратистської групи, пов'язаної з неонацистами в 1970-х роках.

Високопосадовий чиновник регіону Жан-Люк Маркс засудив "жахливий антисемітський акт і надіслав свою повну підтримку єврейській громаді, яка знову потрапила під атаку".

Масові акції заплановані в Парижі та інших французьких містах у вівторок, щоб засудити спалах антисемітських актів.