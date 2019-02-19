У Франції невідомі спаплюжили 80 могил на єврейському кладовищі
Про це повідомили місцеві чиновники у вівторок, перед загальнонаціональними маршами проти зростання антисемітських нападів, пише RFI.
Пошкодження виявили у вівторок вранці на кладовищі в селі Кватзенхайм, недалеко від кордону з Німеччиною в регіоні Ельзас.
На могилах залишили зображення нацистських символів, зроблені синіми фарбами. Зокрема міститься напис німецькою "Чорні ельзаські вовки" - назва сепаратистської групи, пов'язаної з неонацистами в 1970-х роках.
Високопосадовий чиновник регіону Жан-Люк Маркс засудив "жахливий антисемітський акт і надіслав свою повну підтримку єврейській громаді, яка знову потрапила під атаку".
Масові акції заплановані в Парижі та інших французьких містах у вівторок, щоб засудити спалах антисемітських актів.
Як повідомляв iPress.ua, австрійський суд засудив до 12 місяців умовного ув'язнення 34-річного чоловіка, який образливо висловлювався на адресу євреїв та мусульман у соцемережі Facebook.
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