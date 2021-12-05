У Франції організовують перший концерт-експеримент на 5000 глядачів
Захід відбудеться 29 травня і організовується профспілкою театрально-концертної галузі Prodiss та асоціацією лікарень Парижа (AP-HP), повідомляє "Європейська правда".
Концерт, названий "Ambition Live Again", збере до 5000 глядачів у паризькому залі Accor Arena. Його мета - дослідити ризики поширення коронавірусу під час великого концерту у залі зі стоячими місцями без вимоги дотримання дистанції, але у масках.
Всього до експерименту будуть залучені 7500 осіб - 5000 людей, які прийдуть на концерт як глядачі, та контрольна група з 2500 осіб, які не будуть там присутні - щоб порівняти ризик зараження.
Учасники повинні будуть отримати негативний результат тесту на коронавірус не раніше як за 3 дні до події, та після заходу через 7 днів знову здати тест.
Фото: Twitter Prodiss
Результати експерименту планують використовувати у рішеннях про поступове відновлення концертного життя після епідемії.
Раніше після експериментального концерту у Барселоні, на який зібрали 5000 глядачів з негативним тестом, не зареєстрували жодного випадку зараження коронавірусом.
Схожі експериментальні заходи організовують у Нідерландах і Британії.
Нагадаємо, що у Нідерландах 1300 людей покликали в клуб задля коронавірусного експерименту. В цілому 1300 осіб були допущені до участі в ретельно організованому тестовому заході в найбільшому мюзик-холі Амстердама, ZiggoDome, який у звичайний час вміщує до 17 тисяч людей.
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