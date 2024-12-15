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У Франції під час шторму загинуло щонайменше 11 людей

15 грудня 2024, 16:04
У Франції під час шторму загинуло щонайменше 11 людей
Reuters
Це був найсильніший шторм за останній час.

Щонайменше 11 людей загинули після того, як на заморські території Франції наринув циклон.

Про це із посиланням на заяви французьких синоптиків та владу пише агенція Reuters.

Французькі синоптики заявили, що це був найсильніший шторм, що обрушився на французький архіпелаг в Індійському океані на північ від Мадагаскару за останні 90 років. Внаслідок нього загинули щонайменше 11 людей.

Циклон "Чідо" пронісся над Майоттою вночі та приніс вітер зі швидкістю понад 200 кілометрів на годину. Він пошкодивши тимчасове житло, урядові будівлі і лікарню. 

Уряд Франції пише, що наразі важко встановити точну кількість загиблих після циклону, який також викликав занепокоєння щодо доступу до їжі, води та санітарії.

У французькому МЗС заявили, що підрахувати кількість жертв буде складно, адже Майотту населяє мусульманське населення, яке "ховає померлих ховають протягом 24 годин".

 
Франціяшторм

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