У Франції почалася примусова ліквідація російського агентства Sputnik News

Інформаційне агентство Sputnik News почало процедуру ліквідації у Франції у зв'язку із забороною російських державних ЗМІ, ухваленою Європейським Союзом після початку наступу на Україну

У Франції російське пропагандистське агентство Sputnik News збанкрутувало після запровадження європейських санкцій і ввійшло у процедуру примусової ліквідації.

Le Figaro. Про це повідомляє Le Figaro.

"Інформаційне агентство Sputnik News почало процедуру ліквідації у Франції у зв'язку із забороною російських державних ЗМІ, ухваленою Європейським Союзом після початку наступу на Україну", - йдеться в повідомленні.

Судова ліквідація була оголошена 4 травня і може тривати до 2024 року.

Зазначається, що економічна модель інтернет-медіа Sputnik News, запущеного у 2014 році, повністю спиралася на одного російського клієнта, афілійованого з кремлем, - організацію "россия сегодня", яка замовляла у нього сюжети та репортажі, пояснив призначений судом ліквідатор компанії Крістоф Бассе.

Компанія залишає за собою близько 500 тис. євро зобов'язань, включаючи соціальне страхування та податкові борги. "Близько половини цієї суми знаходиться в росії", - сказав Бассе. За його словами, спроби повернути їх поки що безуспішні.

Водночас зазначається, що новинний канал RT France продовжує вести мовлення французькою мовою та публікувати статті на своєму сайті, який залишається доступним через віртуальну приватну мережу (VPN), що дозволяє переглядати вебсторінки в обхід блокування.