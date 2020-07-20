ПОЛІТИКА НОВИНИФранцузьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) заявляє про отримання та вивчення "чорних скриньок" збитого поблизу Тегерану літака МАУ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції почали вивчати "чорні скриньки" збитого літака МАУ
У BEA додали, що у цей час вже почали проводити технічні роботи над мовним самописцем
Фото: avia.tickets.ua
Про це повідомляє відомство у Twitter, пише "Укрінформ".
"Літак МАУ Boeing 737. Бюро з розслідування авіаційних подій Ісламської Республіки Іран офіційно передало BEA - FDR (реєстратор польотних даних - ред.) і CVR (мовний самописець - ред.)", - заявили у французькому відомстві.
У BEA додали, що у цей час вже почали проводити технічні роботи над мовним самописцем, а саме: проводити його візуальний огляд, надання оцінки побаченому та відкриття пристрою.
Як зазначили у відомстві, в роботі з розшифровки самописця візьмуть участь представники кількох організацій, в тому числі МАУ, а також слідчі з України, Швеції, США, Великої Британії і Канади.
Нагадаємо, що напередодні у Франції підтвердили отримання "чорних скриньок" літака МАУ
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