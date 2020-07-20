У Франції почали вивчати "чорні скриньки" збитого літака МАУ

У BEA додали, що у цей час вже почали проводити технічні роботи над мовним самописцем

Французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) заявляє про отримання та вивчення "чорних скриньок" збитого поблизу Тегерану літака МАУ.

Про це повідомляє відомство у Twitter, пише "Укрінформ".

"Літак МАУ Boeing 737. Бюро з розслідування авіаційних подій Ісламської Республіки Іран офіційно передало BEA - FDR (реєстратор польотних даних - ред.) і CVR (мовний самописець - ред.)", - заявили у французькому відомстві.

У BEA додали, що у цей час вже почали проводити технічні роботи над мовним самописцем, а саме: проводити його візуальний огляд, надання оцінки побаченому та відкриття пристрою.

Як зазначили у відомстві, в роботі з розшифровки самописця візьмуть участь представники кількох організацій, в тому числі МАУ, а також слідчі з України, Швеції, США, Великої Британії і Канади.