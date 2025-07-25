У Франції пояснили намір визнати Палестину державою
25 липня 2025, 13:53
Фото: з вільного доступу
Франція підтримує табір миру напротивагу табору війни заявив голова Міністерства закордонних справ
Визнавши Палестину державою, Франція доведе неправоту Хамас, який завжди відмовлявся від рішення про створення двох держав.
Про це у соцмережі Х повідомив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Франції Жан-Ноель Барро.
"Хамас завжди відмовлявся від рішення про створення двох держав. Визнавши Палестину, Франція доводить неправоту цього терористичного руху. Вона підтримує табір миру напротивагу табору війни", - заявив міністр.
Нагадаємо, що 24 липня президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір Парижу визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) у вересні. Це рішення викликало критику з боку прем'єр-міністра Ізраїля Беньямін Нетаньягу.