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ПОЛІТИКА

У Франції прогнозують ескалацію загрози з боку росії до 2030 року

01 серпня 2025, 14:56
У Франції прогнозують ескалацію загрози з боку росії до 2030 року
Фото: з вільного доступу
За словами генерала, європейські армії мають адаптуватися до нових умов і змінити свої підходи до ведення війни.

Начальник Генерального штабу Франції Тьєррі Буркхард вважає, що протягом наступних п’яти років Росія може стати реальною військовою загрозою для Європи.

Про це він заявив у коментарі для британського видання The Economist.

За словами генерала, європейські армії мають адаптуватися до нових умов і змінити свої підходи до ведення війни. Буркхард наголосив, що російська армія залишається ефективною завдяки "досвіду, чисельності та витривалості", що робить її небезпечною противницею. При цьому він зауважив, що у збройному конфлікті "російський народ завжди виживе на п’ять хвилин довше за нас".

Французький військовий також переконаний, що попри всі виклики США не покинуть Європу. Особливу надію він покладає на посилення стратегічної співпраці між Францією, Великою Британією та Німеччиною — цей союз, на його думку, може стати основою європейського крила НАТО.

Генерал акцентував увагу на важливості високотехнологічного озброєння, зокрема крилатих ракет SCALP. Водночас він зазначив, що подібна зброя має доповнюватися більш доступними боєприпасами для тривалого виснаження ворога.

Окремо Буркхард підкреслив роль тактики й координації: на його думку, найуспішнішими в майбутніх війнах будуть ті армії, які зможуть ефективно поєднувати використання безпілотників у повітрі, на суші й на морі.

Завершуючи, генерал визнав, що у випадку реальної загрози для Франції з боку росії, ключовим фактором оборони стане не звичайна зброя, а система ядерного стримування.

ФранціявійнаНАТОросія загроза

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