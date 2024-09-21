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ПОЛІТИКА

У Франції проходять масові демонстрації проти призначення прем'єра Макроном

21 вересня 2024, 20:07
У Франції проходять масові демонстрації проти призначення прем'єра Макроном
Фото: з вільного доступу
Мітинги, серед іншого, уже проходять у Бордо, Марселі та Парижі.

По всій Франції в суботу, 21 вересня, організували близько п'ятдесяти демонстрацій проти "заперечення демократії" через призначення президентом Емманюелем Макроном прем’єр-міністра Мішеля Барньє.

Про це пише Franceinfo.

Акції протесту організували профспілки, студентські та екологічні організації, а також ліві політичні сили, передусім "Нескорена Франція".

Вони звинувачують Макрона в тому, що він відмовився призначати прем’єр-міністром представника об’єднаної лівої коаліції, яка здобула найбільшу кількість депутатів у Національній асамблеї після дострокових виборів на початку липня.

Мітинги, серед іншого, уже проходять у Бордо, Марселі та Парижі. В останньому організатори заявляли про участь від 20 до 40 тисяч людей, але наразі офіційного підрахунку учасників немає.

Попередні масштабні демонстрації проти Макрона та призначеного ним прем’єра Барньє відбулись 7 вересня.

ФранціяпротестиМакрон

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