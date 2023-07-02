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У Франції протестувальники атакували дім мера

02 липня 2023, 14:33
У Франції протестувальники атакували дім мера
Фото: EPA
Впродовж ночі по всій країні французька поліція затримала щонайменше 719 осіб під час заворушень після похорону 17-річного Наеля, що відбувся 1 липня.

У Франції п'яту добу продовжуються заворушення через вбивство 17-річного хлопця. Поліція затримала під час протестів вже понад 700 людей.

Про це повідомляє видання France 24.

У МВС Франції заявили, що схоже рівень насильства знизився після того, як у передмісті Парижа Нантерр юнака застрелив поліцейський під час зупинки.

Посеред ночі протестувальники машиною протаранили будинок мера паризького передмістя Л’аї-ле-Роз. Під час інциденту міський голова Вінсент Жанбрун був у своєму офісі. Утім його дружина та двоє дітей спали, коли невідомі зловмисники в’їхали у ворота. Зловмисники підпалили автомобіль на подвір’ї.

Жінка з дітьми намагалися втекти, але їх атакували фаєрами. Вона та одна дитина отримали поранення. Міський голова назвав напад “спробою вбивства через невимовне боягузтво”.

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