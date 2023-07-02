У Франції протестувальники атакували дім мера
У Франції п'яту добу продовжуються заворушення через вбивство 17-річного хлопця. Поліція затримала під час протестів вже понад 700 людей.
Про це повідомляє видання France 24.
У МВС Франції заявили, що схоже рівень насильства знизився після того, як у передмісті Парижа Нантерр юнака застрелив поліцейський під час зупинки.
Посеред ночі протестувальники машиною протаранили будинок мера паризького передмістя Л’аї-ле-Роз. Під час інциденту міський голова Вінсент Жанбрун був у своєму офісі. Утім його дружина та двоє дітей спали, коли невідомі зловмисники в’їхали у ворота. Зловмисники підпалили автомобіль на подвір’ї.
Жінка з дітьми намагалися втекти, але їх атакували фаєрами. Вона та одна дитина отримали поранення. Міський голова назвав напад “спробою вбивства через невимовне боягузтво”.