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У Франції протести проти "чорної п'ятниці": заблоковані логістичні центри Amazon

Активісти ще у четвер заблокували доступ до логістичного центру американської компанії Amazon в місті Бретіньї-сюр-Орж
Активісти заявляють, що подібні акції заплановані сьогодні в 17 французьких містах.
У Франції протести проти "чорної п Фото: з вільних джерел

У Франції в "чорну п'ятницю" біля логістичних центрів великих компаній проходять акції протестів кліматичних активістів проти надмірного споживання, повідомляє "Європейська правда".

Активісти ще у четвер заблокували доступ до логістичного центру американської компанії Amazon в місті Бретіньї-сюр-Орж.

Фото: Європейська правда

Вони склали тюки з соломою і старі холодильники, пральні машини та плити, щоб не пустити десятки вантажівок на величезний майданчик площею 150 000 квадратних метрів, недавно відкриту в цьому місті.

Фото: Європейська правда

Сьогодні вони продовжують акції протесту і намагаються не пускати співробітників центру на робочі місця. Активісти вважають "Чорну п'ятницю" символом надмірного споживання тому, що, на їхню думку, через великі знижки в цей день люди купують речі, навіть якщо не потребують їх.

Вони також розвісили плакати із закликом до Amazon зупинити експансію і перевиробництво. На місце протесту була викликана поліція, яка силою відтягувати протестуючих від в'їзду в логістичний центр.

Активісти заявляють, що подібні акції заплановані сьогодні в 17 французьких містах.

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29 11 2019 16:51
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