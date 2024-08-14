У Франції розбились два військові літаки
14 серпня 2024, 16:09
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Наразі тривають пошуки пілотів.
У Франці сталась авіакатастрофа за участю двох військових літаків Mirage. Наразі тривають пошуки пілотів.
Про це повідомляє BFMTv.
Аварія за участю двох військових літаків сталася в середині дня в середу в Мерет-і-Мозелі, і "розпочалися пошуки пілотів", ідеться в повідомленні префектури.
Про людські жертви не повідомляється.
"Військова влада надасть інформацію про причини аварії", – додають у повідомленні, пояснюючи, що "подальшу інформацію буде надано, щойно з'являться будь-які нові відомості".
За даними регіональної газети L'Est Républicain, аварії зазнали "два літаки Mirage".
Два винищувачі з ескадрильї трансформації Rafale на авіабазі Сен-Дізьє у Верхній Марні зіткнулися один з одним, повідомив представник Повітряно-космічних сил у Парижі.
Пілот одного з літаків катапультувався перед ударом. Він цілий і неушкоджений. Але інструктор і студент-пілот, які були в другому, все ще були відсутні в першій половині дня, додало те ж джерело.
"Ми все ще шукаємо другий екіпаж. Відомчий оперативний центр був негайно активований, і на підтримку збройних сил був ініційований план SATER (повітряно-наземний порятунок)", – йдеться в заяві префектури Мерт і Мозель.