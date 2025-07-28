У Франції розкритикували торгівельну угоду між США та ЄС

Міністр у справах Європи Франції назвав угоду такою, що забезпечує тимчасову стабільність, однак є "незбалансованою"

Євросоюз підкорився, погодившись на торгову угоду зі Сполученими Штатами, це темний день для "альянсу вільних народів".

Про це у соцмережі Х повідомив прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру.

"Це темний день, коли альянс вільних народів, об'єднаних для утвердження своїх цінностей і захисту своїх інтересів, підкорився", - заявив прем'єр-міністр Франції.

Однак, міністр у справах Європи Франції Бенжамен Аддад назвав угоду такою, що забезпечує тимчасову стабільність, однак є "незбалансованою".