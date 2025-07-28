Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Франції розкритикували торгівельну угоду між США та ЄС

28 липня 2025, 18:34
У Франції розкритикували торгівельну угоду між США та ЄС
Фото: з вільного доступу
Міністр у справах Європи Франції назвав угоду такою, що забезпечує тимчасову стабільність, однак є "незбалансованою"
Євросоюз підкорився, погодившись на торгову угоду зі Сполученими Штатами, це темний день для "альянсу вільних народів".
 
Про це у соцмережі Х повідомив прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру.
 
"Це темний день, коли альянс вільних народів, об'єднаних для утвердження своїх цінностей і захисту своїх інтересів, підкорився", - заявив прем'єр-міністр Франції.
 
Однак, міністр у справах Європи Франції Бенжамен Аддад назвав угоду такою, що забезпечує тимчасову стабільність, однак є "незбалансованою".
 
"Угода, укладена Єврокомісією зі Сполученими Штатами, забезпечить тимчасову стабільність для економічних гравців, яким загрожує ескалація американських митних зборів, але вона – незбалансована", - підкреслив міністр.
 
За його словами, угода виключає будь-які поступки для чутливих сільськогосподарських секторів та зберігає європейські правила в таких галузях, як цифрові технології або охорона здоров'я.
 
Нагадаємо, 27 липня президент США Дональд Трамп заявив про нову масштабну торгівельну угоду з Європейським Союзом. За його словами, ЄС погодився купувати американські енергоносії на 750 мільярдів доларів.

 

Франціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Політика
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 28 липня 2025, 14:45
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Політика
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Переклад iPress – 28 липня 2025, 11:43
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2025, 07:45
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Політика
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Переклад iPress – 25 липня 2025, 15:08
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Політика
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Переклад iPress – 25 липня 2025, 10:25
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Політика
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 липня 2025, 23:26
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Політика
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Переклад iPress – 24 липня 2025, 16:07
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Технології
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Переклад iPress – 24 липня 2025, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється