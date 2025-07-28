У Франції розкритикували торгівельну угоду між США та ЄС
28 липня 2025, 18:34
Фото: з вільного доступу
Міністр у справах Європи Франції назвав угоду такою, що забезпечує тимчасову стабільність, однак є "незбалансованою"
Євросоюз підкорився, погодившись на торгову угоду зі Сполученими Штатами, це темний день для "альянсу вільних народів".
Про це у соцмережі Х повідомив прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру.
"Це темний день, коли альянс вільних народів, об'єднаних для утвердження своїх цінностей і захисту своїх інтересів, підкорився", - заявив прем'єр-міністр Франції.
Однак, міністр у справах Європи Франції Бенжамен Аддад назвав угоду такою, що забезпечує тимчасову стабільність, однак є "незбалансованою".
"Угода, укладена Єврокомісією зі Сполученими Штатами, забезпечить тимчасову стабільність для економічних гравців, яким загрожує ескалація американських митних зборів, але вона – незбалансована", - підкреслив міністр.
За його словами, угода виключає будь-які поступки для чутливих сільськогосподарських секторів та зберігає європейські правила в таких галузях, як цифрові технології або охорона здоров'я.
Нагадаємо, 27 липня президент США Дональд Трамп заявив про нову масштабну торгівельну угоду з Європейським Союзом. За його словами, ЄС погодився купувати американські енергоносії на 750 мільярдів доларів.