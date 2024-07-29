У Франції стався новий раунд диверсій – проти операторів зв'язку
29 липня 2024, 13:13
Фото: з вільного доступу
Кабелі були перерізані на півдні Франції, також саботували установки поблизу Люксембурга та Парижа
У Франції стався новий раунд диверсій, цього разу проти операторів зв’язку.
Про це пише Німецька хвиля з посиланням на поліцію.
Оптоволоконні мережі кількох операторів були "саботовані" у шістьох регіонах Франції. У Парижі, який зараз приймає Олімпійські ігри, атак не було.
Вандали спрямували атаки на об’єкти, що належать французьким телекомунікаційним компаніям SFR і Bouygues Telecom, повідомили французька газета Le Parisien і BFM TV.
Кабелі були перерізані на півдні Франції, також саботували установки поблизу Люксембурга та Парижа.
Скільки клієнтів постраждало, поки невідомо. Повідомляється, що за фактом інциденту розпочато розслідування.
У п’ятницю, напередодні відкриття Олімпійських ігор з у французькій столиці, диверсанти атакували високошвидкісну залізничну мережу країни. Вранці поліція затримала підозрюваного.