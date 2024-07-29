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У Франції стався новий раунд диверсій – проти операторів зв'язку

29 липня 2024, 13:13
У Франції стався новий раунд диверсій – проти операторів зв'язку
Фото: з вільного доступу
Кабелі були перерізані на півдні Франції, також саботували установки поблизу Люксембурга та Парижа
У Франції стався новий раунд диверсій, цього разу проти операторів зв’язку.
 
Про це пише Німецька хвиля з посиланням на поліцію.
 
Оптоволоконні мережі кількох операторів були "саботовані" у шістьох регіонах Франції. У Парижі, який зараз приймає Олімпійські ігри, атак не було.
 
Вандали спрямували атаки на об’єкти, що належать французьким телекомунікаційним компаніям SFR і Bouygues Telecom, повідомили французька газета Le Parisien і BFM TV. 
 
Кабелі були перерізані на півдні Франції, також саботували установки поблизу Люксембурга та Парижа.
 
Скільки клієнтів постраждало, поки невідомо. Повідомляється, що за фактом інциденту розпочато розслідування.
 
У п’ятницю, напередодні відкриття Олімпійських ігор з у французькій столиці, диверсанти атакували високошвидкісну залізничну мережу країни. Вранці поліція затримала підозрюваного.

 

Франціявійна в Україніросія окупанти

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