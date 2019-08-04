У Франції судитимуть вчителя, підозрюваного у зґвалтуванні 50 дітей

У Безансоні поліція затримала вчителя французької мови, підозрюваного у зґвалтуванні не менш ніж 50 дітей віком до 15 років у країнах Азії.

51-річний Жан-Крістоф К. працював учителем французької мови в Сінгапурі. У лютому його заарештували просто на місці злочину в готелі Бангкока. Разом з ним у номері перебували два хлопчики віком 13 і 14 років. Також у кімнаті були камера на штативі, засоби для підвищення потенції і презервативи, повідомляє видання Parisien.

Підозрюваного звинувачують у зйомці порнографії за участю неповнолітніх, а також у злочинній змові. Зараз його взяли під варту.

Поліція Таїланду знайшла у француза відео, на якому він займався сексом з неповнолітнім хлопчиком. Підлітки, які були з ним у номері на момент затримання, розповіли, що вчитель запросив їх через Facebook за 800-1000 батів ($25-31).

Після затримання влада Таїланду передала інформацію про звинувачення французькому посольству. Через кілька днів Жана-Крістофа К. відпустили з-під варти, після чого він вирішив повернутися до батьків у Безансон, де його і затримали французькі поліцейські. Вони вилучили телефон підозрюваного, в якому знайшли десятки фотографій і відео вчителя з його ймовірними жертвами. Жан-Крістоф К. також міг скоювати такі злочини в Малайзії, на Філіппінах та в Індії.

Нагадаємо, що в період з 1946 по 2014 рік 3,7 тисяч дітей зазнали сексуальних домагань з боку католицьких священнослужителів.