У Франції судитимуть вчителя, підозрюваного у зґвалтуванні 50 дітей
51-річний Жан-Крістоф К. працював учителем французької мови в Сінгапурі. У лютому його заарештували просто на місці злочину в готелі Бангкока. Разом з ним у номері перебували два хлопчики віком 13 і 14 років. Також у кімнаті були камера на штативі, засоби для підвищення потенції і презервативи, повідомляє видання Parisien.
Підозрюваного звинувачують у зйомці порнографії за участю неповнолітніх, а також у злочинній змові. Зараз його взяли під варту.
Поліція Таїланду знайшла у француза відео, на якому він займався сексом з неповнолітнім хлопчиком. Підлітки, які були з ним у номері на момент затримання, розповіли, що вчитель запросив їх через Facebook за 800-1000 батів ($25-31).
Після затримання влада Таїланду передала інформацію про звинувачення французькому посольству. Через кілька днів Жана-Крістофа К. відпустили з-під варти, після чого він вирішив повернутися до батьків у Безансон, де його і затримали французькі поліцейські. Вони вилучили телефон підозрюваного, в якому знайшли десятки фотографій і відео вчителя з його ймовірними жертвами. Жан-Крістоф К. також міг скоювати такі злочини в Малайзії, на Філіппінах та в Індії.
Нагадаємо, що в період з 1946 по 2014 рік 3,7 тисяч дітей зазнали сексуальних домагань з боку католицьких священнослужителів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України