У Франції відкрили першу в країні морську вітрову електростанцію

На відкритті електростанції Макрон підтвердив свою мету щодо встановлення 50 морських вітрових електростанцій до 2050 року

Президент Франції Еммануель Макрон відкрив першу французьку морську вітрову електростанцію.

Вітряки нової вітроелектростанції розміщені в районі Сен-Назер, біля гирла Луари – найбільшої річки Франції, на відстані 12-20 кілометрів від узбережжя.

Нова електростанція має потужність трохи нижче 500 мегават і має забезпечувати 20% споживання електроенергії в департаменті Атлантична Луара на Заході Франції.

Цей широкомасштабний проект є основою стратегії Франції у сфері відновлюваних джерел енергії і розроблявся з 2008 року. Наразі завершено установку 80 вітряних турбін, всі вони мають запрацювати до кінця року.

На відкритті електростанції Макрон підтвердив свою мету щодо встановлення 50 морських вітрових електростанцій до 2050 року та виходу на показники генерації сонячної енергії в 100 гігават.

На сьогодні Франція значно відстає від своїх сусідів в обсягах використання відновлюваних джерел енергії. Так, у 2020 році Франція була єдиною країною в ЄС, яка не досягла порогу в 23%, її споживання відновлюваної енергії було на рівні 19,1%.

У середньому в країні проекти у сфері відновлюваних джерел енергії реалізуються через 5 років. Це пов’язано із затримками у забезпеченні дотримання законодавства про навколишнє середовище та енергетичного права. Французький президент переконаний, що країна має пришвидшитися.

"Інші країни встигають зробити вітрогенератори за п’ять-шість років, тому ми повинні рухатися вдвічі швидше", – сказав Макрон у своїй промові.