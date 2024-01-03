У Франції відкидають нові обвинувачення щодо співпраці з росією – Politico

"Національне об'єднання" обороняється від нових звинувачень у зв'язках з москвою.

Французьке ультраправе "Національне об'єднання" заявляє, що стаття Washington Post, яка розкрила втручання росії у французьку демократію та підрив підтримки України через "політичних діячів та акаунти в соціальних мережах", є частиною "змови" проти політичної сили, спрямованої на "політичний розбрат" у Франції.

Про це повідомляє Politico.

"Давайте будемо серйозними, це змова… Це більше схоже на безпідставні звинувачення, ніж на журналістську роботу", – заявив депутат і речник "Національного об'єднання" Лоран Якобеллі, стверджуючи, що в статті WP, яка цитує кремлівські документи, несправедливо показані зв'язки між російськими фермами тролів і головною ультраправою політичною силою Франції.

У розслідуванні WP йдеться про те, що кремлівським стратегам було доручено донести тези до неназваних політичних діячів, щоб підкреслити нібито негативні наслідки санкцій проти росії для французької економіки. Кандидат у президенти від "Національного об'єднання" Марін Ле Пен ще у 2022 році заявила, що санкції "не служать жодній меті, окрім як змусити страждати народи Європи". Минулого літа вона назвала поставки зброї в Україну "безвідповідальними" і попросила президента Франції Еммануеля Макрона "зосередитися на організації мирної конференції".

У червні минулого року слідча комісія Національної асамблеї Франції з питань іноземного втручання підкреслила ідеологічні зв'язки між "Національним об'єднанням" і керівництвом росії, назвавши другу за чисельністю депутатів партію Франції "приводним ременем" для москви.

Напередодні виборів до Європейського парламенту 2024 року, на яких "Національне об'єднання", за прогнозами, посяде перше місце, рух оголосив, що повністю виплатив кредит російській компанії Aviazapchast S.A. Опоненти "Національного об'єднання" давно вказували на цей кредит як на ознаку зв'язків партії з росією.

Джордан Барделла, президент "Національного об'єднання" і головний кандидат на виборах 2024 року, дистанціювався від минулої політики партії щодо росії, визнавши в інтерв'ю в лютому минулого року, що існувала "колективна наївність щодо намірів і амбіцій владіміра путіна".

У березні 2022 року Барделла та інші депутати Європарламенту від "Національного об'єднання" проголосували за резолюцію ЄС щодо засудження агресії росії проти України, але пізніше утрималися під час голосування за надання макрофінансової допомоги Україні в листопаді 2022 року, а також у червні минулого року під час голосування за резолюцію, в якій згадувалися російські дезінформаційні зусилля в ЄС.