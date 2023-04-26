У Франції відреагували на розмову Зеленського з Сі Цзіньпіном – CNN

Єлисейський палац висловив підтримку будь-яким дискусіям для повернення миру, але з дотриманням основних інтересів Києва.

Єлисейський палац привітав розмову, яка відбулася між президентом України Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє CNN.



"Ми заохочуємо будь-який діалог, який може сприяти вирішенню конфлікту у повній відповідності до фундаментальних інтересів України та міжнародного права" – заявили у президента Франції.

Там нагадали, що саме такий меседж передав Емманюель Макрон під час свого державного візиту до Китаю, в ході якого Сі Цзіньпін повідомив йому про свій намір поговорити з Зеленським.