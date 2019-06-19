У Франції вперше судитимуть за корупцію колишнього президента

Саркозі підозрюється в спробі отримати секретну інформацію від Азібера на початку 2014 року через свого адвоката

Касаційний суд Парижа відхилив клопотання колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, який виступав проти передачі в суд справи, за якою він звинувачується в спробах тиску на слідство, в тому числі шляхом підкупу.

Це останній етап, на якому Саркозі міг уникнути відкриття судового процесу. Суд також відхилив клопотання адвоката Саркозі Тьєррі Ерцога і колишнього генпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера, які також є фігурантами цієї справи, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Саркозі підозрюється в спробі отримати секретну інформацію від Азібера на початку 2014 року через свого адвоката в ході розгляду справи про нелегальне фінансування в 2007 році його виборчої кампанії співвласницею французької косметичної компанії L'Oreal Ліліан Беттанкур.

За версією слідства, Саркозі в розмові з адвокатом дав зрозуміти, що готовий влаштувати Азібера на престижну посаду в Монако.

Саркозі стане першим президентом П'ятої Республіки, якого судитимуть за звинуваченням у корупції.

Саркозі стверджував, що пропозиція так і не була зроблена, тобто він ні в чому не винен, але слідчі вважають, що це не відбулося через те, що колишній президент і його адвокат дізналися про прослуховування телефонів.

Сам Саркозі досі заперечує будь-які незаконні дії з його боку.

Нагадаємо, колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі висунули звинувачення в корупції та незаконному фінансуванні виборчої кампанії у 2007 році, в тому числі з коштів покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

21 березня у Франції завершили допит Саркозі. Процедура тривала два дні - 20 та 21 березня з перервою на відпочинок. Наразі відомо, що Саркозі відпустили з-під варти.

Розслідування можливих порушень при фінансуванні виборчої кампанії Саркозі в 2007 році, в тому числі щодо залучення коштів від лідера Лівійської Джамахірії Муаммара Каддафі, триває у Франції з 2013 року.