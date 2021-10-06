У Франції все-таки замінили мера, який керував містом з тюрми

Про це пише The Local, повідомляє "Громадське".

Так, виконувати обов'язки мера призначили заступника Трона - Річарда Пріва. Рішення колишнього очільника Дравея продовжувати керувати містом з в'язниці обурило не лише його політичних опонентів, але й організації, які захищають права жінок.

Протестувальники вимагають звільнити Жоржа Трона з посади мера

Фото: CollectifNADA / Twitter

У своїй заяві про відставку Трон написав про "дуже болюче рішення" відмовитися від своїх обов'язків мера. Однак він наголосив, що не вважає себе винним, оскільки ще не вичерпав всі можливості щодо апеляції.

Саме через це Трон мав можливість керувати містом з в'язниці. Хоча фізично він перебуває за ґратами, той факт, що Трон оскаржив вирок, означає, що він вважається невинним - а отже, й далі може виконувати обов’язки мера Дравея. Зокрема, на засіданнях міської ради зачитували заяви він імені Трона.

Трон із 1995 року перебував на посаді мера Дравея і водночас із 1993 по 2010 рік був членом Національної асамблеї Франції, а також обіймав низку посад в уряді та бізнесі. Зокрема, до 2011 року він обіймав керівну посаду в міністерстві державної служби.

У чому його звинуватили?

Двоє працівниць мерії Дравея у травні 2011 року заявили, що Трон у 2007-2010 роках їх домагався під приводом масажу ніг. Трон назвав звинувачення неправдою, але був змушений подати у відставку з уряду.

У лютому 2021 року суд скасував вирок нижчої інстанції, яка виправдала Трона, й визнав його винним у зґвалтуванні й сексуальних домаганнях. Чоловіка засудили до п’яти років в’язниці з двома роками умовно, а також заборонили обіймати державні посади на шість років.