Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Франції все-таки замінили мера, який керував містом з тюрми

Сам Трон оголосив про свою відставку наприкінці травня
На тлі критики міська рада французького міста Дравей все-таки погодила заміну Жоржа Трона. Він продовжував працювати, хоч перебуває у в'язниці за звинуваченнями у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні.
У Франції все-таки замінили мера, який керував містом з тюрми Жорж Трон у лютому 2019 року Фото: AP

Про це пише The Local, повідомляє "Громадське".

Так, виконувати обов'язки мера призначили заступника Трона - Річарда Пріва. Рішення колишнього очільника Дравея продовжувати керувати містом з в'язниці обурило не лише його політичних опонентів, але й організації, які захищають права жінок.

Протестувальники вимагають звільнити Жоржа Трона з посади мера

Фото: CollectifNADA / Twitter

У своїй заяві про відставку Трон написав про "дуже болюче рішення" відмовитися від своїх обов'язків мера. Однак він наголосив, що не вважає себе винним, оскільки ще не вичерпав всі можливості щодо апеляції. 

Саме через це Трон мав можливість керувати містом з в'язниці. Хоча фізично він перебуває за ґратами, той факт, що Трон оскаржив вирок, означає, що він вважається невинним - а отже, й далі може виконувати обов’язки мера Дравея. Зокрема, на засіданнях міської ради зачитували заяви він імені Трона.

Трон із 1995 року перебував на посаді мера Дравея і водночас із 1993 по 2010 рік був членом Національної асамблеї Франції, а також обіймав низку посад в уряді та бізнесі. Зокрема, до 2011 року він обіймав керівну посаду в міністерстві державної служби.

У чому його звинуватили?

Двоє працівниць мерії Дравея у травні 2011 року заявили, що Трон у 2007-2010 роках їх домагався під приводом масажу ніг. Трон назвав звинувачення неправдою, але був змушений подати у відставку з уряду.

У лютому 2021 року суд скасував вирок нижчої інстанції, яка виправдала Трона, й визнав його винним у зґвалтуванні й сексуальних домаганнях. Чоловіка засудили до п’яти років в’язниці з двома роками умовно, а також заборонили обіймати державні посади на шість років.

Читайте також: Стали відомі перші деталі про чоловіка, що дав ляпаса президенту Франції

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 06 2021 14:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.