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У Франції викрили спецоперацію росії з поширення пропаганди про війну в Україні

12 лютого 2024, 21:55
У Франції викрили спецоперацію росії з поширення пропаганди про війну в Україні
Фото: EURACTIV
Планувалося позитивне висвітлення "спеціальної військової операції" росії, а також дискредитації України та її керівництва.

Французький орган протидії іноземному впливу VIGINUM повідомив про викриття спецоперації росії під назвою Portal Kombat. В її межах російські сайти поширювали на Заході кремлівську пропаганду стосовно війни в Україні.

Про це повідомила "Європейська правда".

Мережа Portal Kombat складається з як мінімум 193 сайтів, які ранше поширювали новини про Україну та росію. Втім, з початку повномасштабного вторгнення мережа переорієнтувалась на окуповані українські території, а потім на кілька західних країн, зокрема Францію.

Деякі з сайтів містили в доменному імені слово "pravda" - англомовний портал шукався за посиланням pravda.en.com, а франкомовний – pravda.fr.com.

"Сайти цієї мережі не створюють власного контенту, а ретранслюють публікації з трьох основних джерел: акаунтів російських або проросійських суб’єктів у соціальних мережах, російських інформаційних агентств та офіційних сайтів місцевих інституцій або суб’єктів", – зазначають у VIGINUM.

В період з 23 червня по 19 вересня 2023 року сайти опублікували понад 150 тис. матеріалів. 

На меті мережі Portal Kombat було позитивне висвітлення "спеціальної військової операції" росії, а також дискредитації України та її керівництва.

"Намагаючись охопити широку аудиторію, ця мережа використовує низку методів, зокрема ретельний відбір джерел проросійської пропаганди відповідно до цільової аудиторії, масову автоматизацію розповсюдження контенту та оптимізацію пошукових систем", – йдеться у звіті VIGINUM.

війна в Україніросія окупантипропаганда рфФранці

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