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У Франції визнали банкрутом телеканал російської пропаганди, – Politico

08 квітня 2023, 16:54
У Франції визнали банкрутом телеканал російської пропаганди, – Politico
джерело ria.ru
Йдеться про франкомовну філію російського пропагандистського телеканалу RT (Russia Today).

Господарський суд у Франції визнав банкрутство франкомовної філії російського пропагандистського телеканалу RT (Russia Today).

Про це повідомляє Politico.

У своєму Twitter керівниця телеканалу Ксєнія Федорова написала, що суд у Нантер ухвалив рішення про початок ліквідації RT France, та назвала "цензурою" дії, що змусили телеканал припинити роботу.

У січні 2023 року RT France припинив діяльність внаслідок замороження його банківських рахунків. Мовлення телеканалу у ЄС було заборонене ще з початку повномасштабної війни росії проти України, поруч з іншими підконтрольними рф інформаційними ресурсами, проте RT France продовжував виробляти контент у своєму паризькому офісі і транслювати його на країни, де канал не забороняли - як, наприклад, франкомовні країни Африки.

ФранціяБАНКРОТСТВОвійна в Україніросійська пропагандателеканал RT

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