У Франції за результатами опитувань на виборах лідирує лівий "Народний фронт"

На другому місці опинився блок пропрезидентських сил "Разом", їм можливо дістанеться від 150 до 175 місць.

На третьому місці є "Національне об’єднання", яке разом із союзниками матимуть від 120 до 150 місць.

Республіканці та різні праві отримають від 60 до 65 місць.

Жоден із трьох основних блоків не отримує абсолютної більшості.

Нагадаємо, 7 липня у Франції розпочався другий тур парламентських виборів, де, як повідомлялося, ультраправа партія "Національне об'єднання" (RN) на чолі з Марін Ле Пен могла здобути перемогу.

Як повідомлялося, безпрецедентно високий результат, здобутий у партією "Національне об'єднання" під керівництвом Марін Ле Пен та Жордана Борделла на виборах до Європарламенту, змусив президента Еммануеля Макрона оголосити в країні дострокові вибори. У першому турі найбільше голосів набрало саме "Національне об'єднання". За ультраправих, які виступають за жорстку міграційну політику, проголосувала приблизно третина тих, хто прийшов на виборчі дільниці.

Раніше проросійська лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що прем’єр-міністр від її партії не дозволить Києву застосовувати французьку далекобійну зброю для ударів по росії.