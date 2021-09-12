У Франції зафіксували найвищий з минулого року добовий приріст випадків COVID-19

Показник захворюваності у Франції зріс до 448 випадків на 100 тис. людей

У Франції за останню добу виявили понад 61,3 тис. випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляють у середу французькі ЗМІ з посиланням на дані служби охорони здоров'я, пише Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що це найвищий показник із 2 листопада 2020 року.

Показник захворюваності у Франції зріс до 448 випадків на 100 тис. людей.

За минулі 24 години госпіталізовано 2,6 тис. осіб із коронавірусом.

Напередодні у Франції зафіксували близько 59 тис. нових випадків зараження.

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс у понеділок оголосив, що наразі не розглядається можливість запровадження локдауну чи комендантської години через ситуацію з коронавірусом у країні. При цьому він зазначив, що з п'ятниці на чотири тижні закривають дискотеки. Прем'єр також додав, що всі роботодавці мають наскільки можна дозволити співробітникам два або три дні працювати дистанційно. Кастекс зазначив, що з 15 грудня в країні буде доступна вакцинація для дітей віком від 5 до 11 років, які не мають протипоказань до щеплення через ослаблений стан здоров'я. повідомляють у середу французькі ЗМІ з посиланням на дані служби охорони здоров'я.

Нагадаємо, що в Україні вчора, 8 грудня, зафіксували 12 376 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 465 людей, а 24 547 - одужали.