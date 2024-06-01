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У Франції запобігли теракту, який планувався на Олімпійські Ігри

01 червня 2024, 14:25
У Франції запобігли теракту, який планувався на Олімпійські Ігри
Заарештовано 18-річного чеченця.

Головне управління внутрішньої безпеки Франції заарештувало 18-річного чеченця. Підозрюють, що він запланував вчинити теракт на стадіоні під час Олімпійських ігор 2024.

Про це повідомило Французьке безпекове відомство на своєму сайті.

"22 травня 2024 року Генеральна дирекція внутрішньої безпеки (DGSI) заарештувала 18-річного громадянина Чечні в Сент-Етьєні за підозрою в намірі здійснити ісламістський теракт на французькій землі", — повідомило відомство.
 
За попередніми даними, чоловік планував напад на стадіон "Жоффруа Гішар" у місті Сент-Етьєн. Напад мав статися під час футбольного матчу в межах Олімпійських ігор. Підозрюваний хотів напасти на глядачів і на поліцію як терорист-смертник.
 
Як пише Le Figaro, хлопець приїхав до Франції у 2023 році з родиною, жив легально, не був під увагою поліції та спецслужб. Джерело, ознайомлене зі справою, повідомило, що на телефоні хлопця знайшли кілька відео, які пропагують ісламістську ідеологію.
 
26 травня йому оголосили обвинувачення і помістили до СІЗО як керівника "терористичного злочинного об'єднання з метою підготовки злочинів проти громадян".
 
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що це перша така зірвана атака на Олімпійські та Паралімпійські ігри 2024 року в Парижі і 50-та для спецслужб із 2017 року. Нагадаємо, що літні Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

 

 
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