У Франції запобігли теракту з використанням поясу смертника

Підозрювані, родом з Лілля та Дюнкерка, планували підірвати себе в громадському місці, щоб спричинити якомога більше жертв.

Троє молодих людей віком від 19 до 24 років були затримані на півночі Франції за підозрою в підготовці теракту – підозрювані "надихнулись" терактами 13 листопада 2015 року.

Про це повідомляє Le Figaro.

Їх затримали 3 квітня на півночі країни співробітники DGSI. Після затримання поліцією двом з них були пред'явлені звинувачення і вони були ув'язнені. Третій був поміщений під судовий нагляд.

Підозрювані, родом з Лілля та Дюнкерка, планували підірвати себе в громадському місці, щоб спричинити якомога більше жертв.

Тривогу підняв родич одного з підозрюваних, занепокоєний неминучою атакою. Слідчі швидко встановили особу 19-річного юнака, який народився і проживає в Дюнкерку. Він вже був відомий правоохоронним органам.