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У Франції запобігли теракту з використанням поясу смертника

07 квітня 2025, 13:31
У Франції запобігли теракту з використанням поясу смертника
Фото: з вільного доступу
Підозрювані, родом з Лілля та Дюнкерка, планували підірвати себе в громадському місці, щоб спричинити якомога більше жертв.
Троє молодих людей віком від 19 до 24 років були затримані на півночі Франції за підозрою в підготовці теракту – підозрювані "надихнулись" терактами 13 листопада 2015 року.
 
Про це повідомляє Le Figaro.
 
Їх затримали 3 квітня на півночі країни співробітники DGSI. Після затримання поліцією двом з них були пред'явлені звинувачення і вони були ув'язнені. Третій був поміщений під судовий нагляд.
 
Підозрювані, родом з Лілля та Дюнкерка, планували підірвати себе в громадському місці, щоб спричинити якомога більше жертв.
 
Тривогу підняв родич одного з підозрюваних, занепокоєний неминучою атакою. Слідчі швидко встановили особу 19-річного юнака, який народився і проживає в Дюнкерку. Він вже був відомий правоохоронним органам.
 
За даними RTL, нещодавно він виставляв у соцмережах відео, на якому він з несправжньою зброєю виголошував промову, пов'язану з джихадистським рухом.
 
"Мій клієнт не є радикально налаштованим і не сповідує жодної джихадистської ідеології", – заявила RTL його адвокат Реда Гілачі.
 
Під час обшуку в його будинку було виявлено саморобний жилет, що містив петарди, з'єднані з пусковим пристроєм. Цей прототип, як виявилося, призначався як тест для виготовлення справжнього поясу смертника.
 
Слідчі також вилучили лист про присягу на вірність угрупованню "Ісламська держава", а також документи з переліком інгредієнтів, необхідних для виготовлення ТАТР – дуже нестабільної саморобної вибухівки, популярної серед джихадистів.
 
За словами джерела, розпочато судове розслідування за "участь у злочинному терористичному об'єднанні" і "нездатність запобігти злочину або правопорушенню, що завдає шкоди недоторканності особи".
 
Один з трьох чоловіків, якого вважають лідером, висловив у Snapchat своє бажання "втопити невірних у крові", і прославляв кількох виконавців терактів, в тому числі Хамзата Азімова, відповідального за напад з ножем, що стався в Парижі в 2018 році.

 

терактФранція

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