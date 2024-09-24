У Франції заявили про створення першого у світі лазерного зв'язку космос-Земля

Французька агенція оборонних інновацій (AID) спільно з французькою компанією Cailabs досягла успіху у створенні високошвидкісного оптичного супутникового зв'язку між наносупутником на низькій орбіті та комерційною оптичною наземною станцією - це досягнення, за їхніми словами, є першим у світі.

Міністерство оборони Франції заявило, що цей проєкт сприяє цілям закону про воєнне програмування на 2024-2030 роки, який передбачає зусилля країни щодо підвищення своєї військової космічної гри.

"Інші вже продемонстрували доказ концепції того, що лазерний зв'язок може бути встановлений між супутником та наземною станцією, але ми пропонуємо реальний продукт, який існує і може бути куплений у готовому вигляді", - сказав Жан-Франсуа Морізур, співзасновник та генеральний директор Cailabs, яка розробила оптичну наземну станцію.

За його словами, компанія вже продала принаймні сім наземних станцій, "про які дозволено говорити", до Південної Кореї, Австралії, Греції, Франції та США. Він уточнив, що ці станції куплені як безпосередньо країнами, так і компаніями, які працювали на уряди.

Наземна станція Cailabs "є білим куполом діаметром близько чотирьох метрів з великим телескопом, який стирчить з нього". Як зазначив гендиректор Cailabs, технологія полягає у способі обробки світла після попадання у телескоп.

Термінал лазерного зв'язку на борту наносупутника, вироблений Unseenlabs, іншою невеликою французькою компанією, також є готовим продуктом. Ці термінали, як пояснив Морізур, продаються багатьма фірмами, і завдяки Агентству розвитку космічного простору США всі вони повинні бути сумісні.

За даними Breaking Defense, Агентство розвитку космічного простору розробило стандарти для орбітального лазерного зв'язку, які має намір використовувати.

Французький експеримент було розпочато наприкінці 2023 року AID із запуском супутника Keraunos та метою тестування високошвидкісного оптичного зв'язку на основі інноваційної технології, розробленої Cailabs. AID надала 5,5 млн євро (6,1 млн доларів США) для фінансування проєкту Keraunos, в якому також брав участь Unseenlabs - інший стартап з Ренна (західна Франція). Команда змогла встановити стабільний лазерний зв'язок протягом декількох хвилин і, таким чином, не тільки відстежувати наносупутник, що летить низькою навколоземною орбітою з оптичної наземної станції, а й отримувати дані, відправлені з супутника.

У своїй заяві Міністерство оборони пояснило, що "переваги оптичного зв'язку перед звичайним радіозв'язком полягають у її швидкості, конфіденційності та незалежності від правил, які координують використання радіохвиль. Навіть якщо цей оптичний зв'язок іноді може бути порушений атмосферною турбулентністю, супутник Keraunos здатний обійти їх, щоб досягти оптимальної якості передачі".