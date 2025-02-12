У Франції збанкрутував відомий виробник зброї, з яким Київ уклав великий контракт

Портал повідомляє, що зараз відбуваються активні пошуки нового акціонера

Відомий в Європі виробник вогнепальної зброї Verney-Carron, з яким Україна підписала багатомільйонний контракт, зазнав банкрутства.

Про це повідомив французький мовник BFMTV.

Компанію заснував Клод Верней-Каррон ще у 1820 році. Verney-Carron була доволі відомою фірмою, яка спеціалізувалась на виготовленні рушниць. Серед раніше представлених зразків – штурмова гвинтівка VCD15 та снайперська VCD10.

Останніми роками компанія стикнулась із серйозними фінансовими труднощами. Так, у 2023 році збитки Verney-Carron склали 4,54 млн євро. У тому ж році було анонсовано масштабне замовлення на гвинтівки та гранатомети для України. Сума контракту становила 36 млн євро.

"‎Невідомо, чи виконала компанія контракт з Україною у повному обсязі", – зазначає з цього приводу "Мілітарний".

Також портал повідомляє, що зараз відбуваються активні пошуки нового акціонера.