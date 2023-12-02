У ФРН підготували другу групу українських військових для роботи з Patriot

Курс розпочався 30 жовтня після оголошення федерального канцлера Олафа Шольца і посла ФРН, що Україна отримає у зимовому пакеті військової допомоги ще одну ЗРК Patriot.

У Німеччині на одній з баз Військово-повітряних сил Люфтваффе підготували другу групу українських військових для роботи із зенітно-ракетним комплексом Patriot. Курс пройшли близько 70 солдатів і офіцерів ЗСУ. Він тривав понад шість тижнів.

Як передає Deutsche Welle, командувач багатонаціонального тренувального командування генерал-лейтенант Андреас Марлоу заявив, що у навчаннях брали участь досвідчені українські військові, за плечима яких роки служби у підрозділах протиповітряної оборони і досвід роботи з радянськими системами ППО С-300.

Курс розпочався 30 жовтня після оголошення федерального канцлера Олафа Шольца і посла ФРН, що Україна отримає у зимовому пакеті військової допомоги ще одну ЗРК Patriot. Також у пакеті будуть самохідні зенітні установки Gepard для захисту критичної інфраструктури та дві системи ППО IRIS-Т (одну вже передали) на додачу до трьох, які вже має ЗСУ. Йдеться саме про системи — з радарами і командними пунктами.

Перший комплекс Patriot Україна отримала від Німеччини у квітні 2023 року. Передача ЗРК відбулася одразу після завершення навчання українських операторів, котрі розпочали освоювати цю систему на початку лютого.