У ФСБ росії заявили, що запобігли вбивству Симоньян і Собчак

Затриманих нібито готували за винагороду в розмірі 1,5 млн рублів за кожне вбивство.

У ФСБ рф заявили, що їм вдалося запобігти підготовці "українськими спецслужбами" вбивства російських пропагандисток Маргарити Симоньян та Ксенії Собчак.

Про це повідомляє портал "Медуза" з посиланням на інформацію ФСБ.

Як зазначили у ФСБ, у москві та Рязані затримано "неонацистів з угруповання Параграф-88", вони здійснювали розвідку за адресами проживання пропагандисток.

"У затриманих вилучено автомат Калашникова з набоями, гумові кийки, ножі, кастети і наручники", - йдеться у повідомленні.

А саме - вилучено автомат Калашнікова, 90 набоїв до нього, ножі, кастети, гумові кийки, наручники, "засоби зв'язку та комп'ютери з інформацією, що підтверджує їх злочинні наміри".У ФСБ стверджують, що СБУ обіцяла по півтора мільйона рублів (всього $16 600) за кожне вбивство.