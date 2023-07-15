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У ФСБ росії заявили, що запобігли вбивству Симоньян і Собчак

15 липня 2023, 16:33
У ФСБ росії заявили, що запобігли вбивству Симоньян і Собчак
Ксенія Собчак. Фото: РИА Новости
Затриманих нібито готували за винагороду в розмірі 1,5 млн рублів за кожне вбивство.

У ФСБ рф заявили, що їм вдалося запобігти підготовці "українськими спецслужбами" вбивства російських пропагандисток Маргарити Симоньян та Ксенії Собчак.

Про це повідомляє портал "Медуза" з посиланням на інформацію ФСБ.

Як зазначили у ФСБ, у москві та Рязані затримано "неонацистів з угруповання Параграф-88", вони здійснювали розвідку за адресами проживання пропагандисток.

"У затриманих вилучено автомат Калашникова з набоями, гумові кийки, ножі, кастети і наручники", - йдеться у повідомленні.

А саме  - вилучено  автомат Калашнікова, 90 набоїв до нього, ножі, кастети, гумові кийки, наручники, "засоби зв'язку та комп'ютери з інформацією, що підтверджує їх злочинні наміри".У ФСБ стверджують, що СБУ обіцяла по півтора мільйона рублів (всього $16 600) за кожне вбивство.

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