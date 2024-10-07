У FT вказали на проблему зупинки транзиту російського газу до ЄС

Окрім втрати плати за транзит, трубопровідна інфраструктура може стати мішенню для атак росії.

Зупинивши транзит російського газу до країн Європейського Союзу, Україна ризикує власним газопостачанням.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Так, за словами директора Віденського інституту Міжнародних економічних досліджень Маріо Хольцнера, рішення про зупинку транзиту є ризикованим для Києва, адже окрім втрати плати за транзит, закриття труби може "навіть загрожувати власним газопостачанням України, якщо її трубопровідна інфраструктура стане мішенню для атак росії":

"Європа розпочне зиму з майже заповненими газосховищами, але відключення Україною явно створить додаткові проблеми для країн Центральної Європи, які не мають виходу до моря".

Видання нагадує, що країни ЄС почали скорочувати свою залежність від російських енергоресурсів після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Експорт російського газу через Україну наразі становить 5 відсотків від загального обсягу поставок, але три країни-члени продовжують значною мірою покладатися на росію щодо газу — це Австрія, Угорщина та Словаччина.