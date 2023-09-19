У G7 закликали Китай тиснути на росію, щоб припинити агресію в Україні

Країни "Великої сімки" (G7) закликали Китай чинити тиск на росію, щоб вона припинила агресію проти України. Міністри закордонних справ блоку зустрілися у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН та опублікували спільну заяву.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві, опублікованій міністерством закордонних справ Японії, яка головує в G7, йдеться, що члени сподіваються, що Китай добиватиметься негайного, повного та беззаперечного виведення російських військ з України.

Заява прозвучала в той момент, коли головний дипломат Китаю Ван І відвідує росію з чотириденною поїздкою, під час якої обидві країни, як очікується, обіцяють глибші політичні зв'язки, а на горизонті маячить візит президента владіміра путіна до Пекіна.

Члени G7 також вітали участь Китаю у зустрічі під керівництвом України в Джидді і "далі закликали Китай підтримувати справедливий і міцний мир, у тому числі через прямий діалог з Україною", йдеться у заяві.