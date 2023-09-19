Матеріали:
Теми:

У G7 закликали Китай тиснути на росію, щоб припинити агресію в Україні

19 вересня 2023, 11:55
У G7 закликали Китай тиснути на росію, щоб припинити агресію в Україні
Заява була зроблена на тлі чотириденного візиту головного дипломата Китаю Вана Ї до росії.

Країни "Великої сімки" (G7) закликали Китай чинити тиск на росію, щоб вона припинила агресію проти України. Міністри закордонних справ блоку зустрілися у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН та опублікували спільну заяву.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві, опублікованій міністерством закордонних справ Японії, яка головує в G7, йдеться, що члени сподіваються, що Китай добиватиметься негайного, повного та беззаперечного виведення російських військ з України.

Заява прозвучала в той момент, коли головний дипломат Китаю Ван І відвідує росію з чотириденною поїздкою, під час якої обидві країни, як очікується, обіцяють глибші політичні зв'язки, а на горизонті маячить візит президента владіміра путіна до Пекіна.

Члени G7 також вітали участь Китаю у зустрічі під керівництвом України в Джидді і "далі закликали Китай підтримувати справедливий і міцний мир, у тому числі через прямий діалог з Україною", йдеться у заяві.

 

агресія проти Українивійна в Україніросія окупантиG-7

Останні матеріали

Закулісна
Політика
Закулісна "бондіана". Поки Британія ловить шпигунів, ті вже "захопили" Австрію – Едвард Лукас
19 вересня 2023, 13:45
Попри сповільнення українського контрнаступу. Резерви ВДВ на півдні зазнають не менших втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Попри сповільнення українського контрнаступу. Резерви ВДВ на півдні зазнають не менших втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 вересня 2023, 09:21
Пропагандони росіянам:
Політика
Пропагандони росіянам: "Треба бути схожими на північних корейців" – Джулія Девіс
18 вересня 2023, 16:45
Україна виграє морську війну без жодного великого корабля – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна виграє морську війну без жодного великого корабля – Філліпс О'Брайен
18 вересня 2023, 14:30
Святі, громи і блискавки. Стратегічна бомбардувальна кампанія СБУ і ППО Криму. Частина 4 – Том Купер
Політика
Святі, громи і блискавки. Стратегічна бомбардувальна кампанія СБУ і ППО Криму. Частина 4 – Том Купер
18 вересня 2023, 09:55
Український контрнаступ пригальмував через значне посилення росіян військами ВДВ – Том Купер
Політика
Український контрнаступ пригальмував через значне посилення росіян військами ВДВ – Том Купер
16 вересня 2023, 10:00
Борис Джонсон:
Політика
Борис Джонсон: "Чому ми не даємо Україні того, чого вона потребує? Українці хочуть вбивати росіян і виганяти загарбника зі своєї землі"
15 вересня 2023, 18:00
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Політика
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 15 вересня 2023, 12:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється