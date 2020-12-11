У Гаазі обстріляли посольство Саудівської Аравії

В ніч на четвер невідомі обстріляли посольство Саудівської Аравії в Гаазі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NOS.

Поліція була піднята по тривозі незадовго до 6 ранку.

Щонайменше двадцять куль влучили у вікна та фасад будівлі на вулиці Конінгіннеграхт. На вулиці виявили десятки гільз.

В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Поліція проводить слідчі роботи в будівлі посольства і довкола нього. Про мотиви стрілянини правоохоронці поки нічого не повідомляють.

Нагадаємо, що Саудівський монарх закликав світ рішуче виступити проти іранської ядерної і ракетної програм