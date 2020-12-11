CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ ніч на четвер невідомі обстріляли посольство Саудівської Аравії в Гаазі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Гаазі обстріляли посольство Саудівської Аравії
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NOS.
Поліція була піднята по тривозі незадовго до 6 ранку.
Щонайменше двадцять куль влучили у вікна та фасад будівлі на вулиці Конінгіннеграхт. На вулиці виявили десятки гільз.
В результаті обстрілу ніхто не постраждав.
Поліція проводить слідчі роботи в будівлі посольства і довкола нього. Про мотиви стрілянини правоохоронці поки нічого не повідомляють.
Нагадаємо, що Саудівський монарх закликав світ рішуче виступити проти іранської ядерної і ракетної програм
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 11 2020 12:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Індонезії знайшли рідкісне поховання віком майже 8 тисяч років
- ФОТО На Луганщині черговий підпал: детонують снаряди, вогонь підступає до електропідстанцій
- ВІДЕО У Швеції стартує Нобелівський тиждень
No articles