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У Гаазі обстріляли посольство Саудівської Аравії

В ніч на четвер невідомі обстріляли посольство Саудівської Аравії в Гаазі.
У Гаазі обстріляли посольство Саудівської Аравії Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NOS.

Поліція була піднята по тривозі незадовго до 6 ранку.

Щонайменше двадцять куль влучили у вікна та фасад будівлі на вулиці Конінгіннеграхт.  На вулиці виявили десятки гільз.

В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Поліція проводить слідчі роботи в будівлі посольства і довкола нього. Про мотиви стрілянини правоохоронці поки нічого не повідомляють.

Нагадаємо, що Саудівський монарх закликав світ рішуче виступити проти іранської ядерної і ракетної програм

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12 11 2020 12:39
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