У Газі загинули десятки палестинців поблизу пункту видачі гуманітарної допомоги – CNN
Міністерство охорони здоров'я Палестини й лікарня імені Насера зазначили, що палестинці, які прямували за допомогою до пункту розподілу на півдні Гази потрапили під обстріл, в результаті чого щонайменше 27 осіб загинули і десятки отримали поранення.
Міністерство заявило, що ізраїльські сили відкрили вогонь по палестинцях, коли вони прямували до місця розподілу в Тель ас-Султан в Рафаху вранці 3 червня.
Про це пише CNN.
Натомість ізраїльські військові заявили, що їхні сили відкривали вогонь кілька разів після того, як виявили "кількох підозрюваних, які рухалися в їхньому напрямку, відхиляючись від визначених маршрутів".
"Війська відкрили попереджувальний вогонь, і після того, як підозрювані не відступили, додаткові постріли були зроблені по кількох окремих підозрюваних, які наближалися до військ", — йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю (Цахал), в якій також повідомляється, що вони перевіряють повідомлення про жертви.
В CNN додають, що це вже третій день поспіль, коли люди гинуть по дорозі до пункту розподілу гуманітарної допомоги на захід від Рафаха, намагаючись дістати їжу, оскільки умови голоду в Газі погіршуються після 11-тижневої блокади з боку Ізраїлю.