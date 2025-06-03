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ПОЛІТИКА

У Газі загинули десятки палестинців поблизу пункту видачі гуманітарної допомоги – CNN

03 червня 2025, 21:52
У Газі загинули десятки палестинців поблизу пункту видачі гуманітарної допомоги – CNN
Сектор Гази, 30 липня 2014 року. Палестинці несуть пораненого під час обстрілу чоловіка до карети швидкої допомоги. Під час авіаудару ізраїльської армії 30 липня загинули щонайменше 17 палестинців, 150 зазнали поранень. Фото: АFР
Ізраїльські військові заперечують, що їхні війська вели вогонь "в межах або поблизу" місця роздачі допомоги.

Міністерство охорони здоров'я Палестини й лікарня імені Насера зазначили, що палестинці, які прямували за допомогою до пункту розподілу на півдні Гази потрапили під обстріл, в результаті чого щонайменше 27 осіб загинули і десятки отримали поранення.

Міністерство заявило, що ізраїльські сили відкрили вогонь по палестинцях, коли вони прямували до місця розподілу в Тель ас-Султан в Рафаху вранці 3 червня.

Про це пише CNN.

Натомість ізраїльські військові заявили, що їхні сили відкривали вогонь кілька разів після того, як виявили "кількох підозрюваних, які рухалися в їхньому напрямку, відхиляючись від визначених маршрутів".

"Війська відкрили попереджувальний вогонь, і після того, як підозрювані не відступили, додаткові постріли були зроблені по кількох окремих підозрюваних, які наближалися до військ", — йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю (Цахал), в якій також повідомляється, що вони перевіряють повідомлення про жертви.

В CNN додають, що це вже третій день поспіль, коли люди гинуть по дорозі до пункту розподілу гуманітарної допомоги на захід від Рафаха, намагаючись дістати їжу, оскільки умови голоду в Газі погіршуються після 11-тижневої блокади з боку Ізраїлю.

Сектор Газигуманітарна допомогаПалестинці

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