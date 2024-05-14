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ПОЛІТИКА

У Газі загинули співробітники служби безпеки ООН

14 травня 2024, 14:15
У Газі загинули співробітники служби безпеки ООН
Фото: Укрінформ
Співробітник Департаменту охорони та безпеки ООН загинув, а ще один отримав поранення, коли в понеділок їхню машину ООН потрапило до Європейського госпіталю в Рафаху, Газа.

Автомобіль працівників Департаменту охорони і безпеки ООН потрапив під обстріл в секторі Гази. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомила пресслужба ООН.

Інцидент стався, коли працівники їхали до Європейської лікарні в місті Рафах.

Генеральний секретар організації Антоніу Гутерреш засудив атаки на персонал та закликав до повного розслідування. За його словами, ООН збирає інформацію про інцидент.

В організації не зазначили, кого вважають відповідальними за напад.

Ізраїльські військові провели попереднє розслідування й стверджують, що автомобіль був підбитий в зоні активних бойових дій, і Цахал не попередили про маршрут, пише BBC.

В ООН зазначили, що всього з початку війни в Секторі Гази вбили понад 190 співробітників ООН.

Нагадаємо, активні бойові дії між Ізраїлем і Хамас тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

ООНСектор Гази

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