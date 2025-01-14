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У Гельсінкі почався саміт балтійських членів НАТО щодо безпеки інфраструктури

14 січня 2025, 13:09
У Гельсінкі почався саміт балтійських членів НАТО щодо безпеки інфраструктури
Фото: korrespondent.net
У саміті беруть участь члени НАТО, країни яких розташовані довкола Балтійського моря.
У столиці Фінляндії Гельсінкі проходить зустріч країн-членів НАТО, які мають вихід до Балтійського моря, ключовою темою буде безпека підводної інфраструктури. 
 
Про це повідомляє Yle.
 
У саміті беруть участь члени НАТО, країни яких розташовані довкола Балтійського моря. Зустріч лідерів супроводжується масштабними заходами безпеки, поліцію помітили у тому числі на даху президентського палацу.
 
У другій половині дня очікується пресконференція за участю президента Фінляндії Александра Стубба, генсека НАТО Марка Рютте і прем’єра Естонії Крістена Міхала. 
 
Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон у заявах перед зустріччю сказав, що Стокгольм не буде звинувачувати нікого без належних доказів, але ціла серія пошкоджень кабелів у Балтиці не схожа на випадковий збіг. 
 
"Дуже ймовірно, що це умисні дії ворожої країни. Тож дуже важливо, щоб НАТО негайно на це відреагував", – зазначив президент Литви Гітанас Науседа.
 
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс похвалив швидку реакцію Фінляндії на останній великий інцидент 25 грудня, та зазначив, що слід вживати контрзаходів, щоб схожих подій не стало ще більше. Серед іншого, він закликав посилити санкції проти "тіньового флоту" росії. 
 
"Для нас важливо разом координувати також юридичні кроки, якщо кораблі "тіньового флоту" створюють загрозу у Балтійському морі", – зазначив канцлер Німеччини Олаф Шольц. 
 
Він також висловив думку, що до системи заходів нагляду за підводною інфраструктурою варто залучити приватних власників цих кабелів. 
Фінляндіявійна в Україніросія окупанти

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