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У Гімалаях зникла група з восьми альпіністів

"Команда, до складу якої входили троє британців, а також австралійці, американці та індійці, 13 травня розпочала сходження на 7 816-метровий пік Нанда-Деві у Гімалаях. Група мала зійти на східну частину вершини, яку ще не вдавалося підкорити"
Група з восьми альпіністів зникла під час сходження на другу за висотою вершину Індії.
У Гімалаях зникла група з восьми альпіністів Фото: Олесь Москальчук

"Команда, до складу якої входили троє британців, а також австралійці, американці та індійці, 13 травня розпочала сходження на 7 816-метровий пік Нанда-Деві у Гімалаях. Група мала зійти на східну частину вершини, яку ще не вдавалося підкорити", -  повідомляє ВВС Україна.

Зазначається, що коли альпіністи не повернулися до базового табору, як планувалося, рятувальні групи вирушили на їхній пошук. Однак місцевий чиновник попередив, що сильні дощі та снігопад у регіоні впливають на ефективність пошуків.

Фото, опубліковані на сторінці Мартіна Морана, який очолював групу, у Facebook за день до початку підйому, говорять, що група "починає свою подорож пагорбами поблизу храму Нім Харолі Баба, Бховалі".

Наступний пост від 22 травня, відправлений з їхнього другого базового табору на висоті 4 870 метрів. У підписі Моран написав, що група спробує досягти вершини гори, на яку ще ніхто не піднімався.

Мають місце суперечливі повідомлення про те, коли саме група планувала повернутись. Однак, за даними місцевих ЗМІ, вони повинні були дістатися до базового табору Нанда-Деві в п'ятницю, 31 травня, а сусіднього села Мунсіярі 1 червня.

Нагадаємо, що у Непалі з гори Гур'я зняли тіла дев'яти загиблих альпіністів.

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01 06 2019 22:32
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