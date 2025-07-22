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У Голлівуді відкрили перший ресторан Tesla

22 липня 2025, 14:55
У Голлівуді відкрили перший ресторан Tesla
фото: abc7.com
Новий заклад Маска викликав хвилю інтересу серед американців.

Tesla відкрила свій перший ресторан Diner & Drive-In у Голлівуді. Цей сучасний заклад пропонує не лише їжу, а й зарядку для електромобілів Tesla.

Про це пише  ABC7 Los Angeles.

"Новий заклад від Ілона Маска поєднує в собі ретро та футуристичний стиль. На першому поверсі є численні зарядні станції Tesla Supercharger та два величезні кіноекрани. На даху гості можуть перекусити в кафе із закусками" – зазначає видання.
 
На території ресторану передбачено 80 зарядних станцій Tesla Supercharger четвертого покоління. Відвідувачі можуть замовити класичні бургери та хот-доги, а також дивитися фільми на 540-дюймових екранах. Крім того, у ресторані представлені фірмові товари та робот Tesla Optimus.
 
Ресторани відкриті не лише для власників Tesla, а й для пішоходів. Зазначається, що в день відкриття біля входу були черги, що говорить про високий інтерес і можливий туристичний потенціал.
 
Водії, які під'їжджали на автівках Cybertrucks та Model Y, навіть не знали, о котрій годині заклад відкриється. Вони просто не могли дочекатися, щоб  подивитись який він зсередини.
 

Для гостей передбачено 250 місць на першому поверсі й на відкритій терасі Skypad на даху будівлі. Також можна перекусити просто в автомобілі з доставкою їжі співробітниками. Щоб зробити замовлення в автомобілі, потрібно використовувати програму Tesla Diner, яка доступна на екрані електромобіля.

Ілон Маск заявив, якщо ресторан буде успішним, Tesla відкриє подібні заклади у великих містах по всьому світу та на трасах біля станцій Supercharger.

Ілон Масквійна в Україніросія окупанти

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