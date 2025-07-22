У Голлівуді відкрили перший ресторан Tesla

Новий заклад Маска викликав хвилю інтересу серед американців.

Tesla відкрила свій перший ресторан Diner & Drive-In у Голлівуді. Цей сучасний заклад пропонує не лише їжу, а й зарядку для електромобілів Tesla.

Про це пише ABC7 Los Angeles.

"Новий заклад від Ілона Маска поєднує в собі ретро та футуристичний стиль. На першому поверсі є численні зарядні станції Tesla Supercharger та два величезні кіноекрани. На даху гості можуть перекусити в кафе із закусками" – зазначає видання.

На території ресторану передбачено 80 зарядних станцій Tesla Supercharger четвертого покоління. Відвідувачі можуть замовити класичні бургери та хот-доги, а також дивитися фільми на 540-дюймових екранах. Крім того, у ресторані представлені фірмові товари та робот Tesla Optimus.

Ресторани відкриті не лише для власників Tesla, а й для пішоходів. Зазначається, що в день відкриття біля входу були черги, що говорить про високий інтерес і можливий туристичний потенціал. Водії, які під'їжджали на автівках Cybertrucks та Model Y, навіть не знали, о котрій годині заклад відкриється. Вони просто не могли дочекатися, щоб подивитись який він зсередини.

Для гостей передбачено 250 місць на першому поверсі й на відкритій терасі Skypad на даху будівлі. Також можна перекусити просто в автомобілі з доставкою їжі співробітниками. Щоб зробити замовлення в автомобілі, потрібно використовувати програму Tesla Diner, яка доступна на екрані електромобіля.

Ілон Маск заявив, якщо ресторан буде успішним, Tesla відкриє подібні заклади у великих містах по всьому світу та на трасах біля станцій Supercharger.