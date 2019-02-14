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У Google заперечили технічну підтримку бойовиків "ДНР"

У "ДНР" заявили, що компанія запропонувала розмістити в окупованому Донецьку "власне обладнання"
У компанії Google заперечили заяву представників самоназваної "ДНР" про те, що Google нібито здійснила технічну допомогу бойовикам.
У Google заперечили технічну підтримку бойовиків "ДНР" Фото: gettyimages.com

"Ця інформація не відповідає дійсності", - відповіли у прес-службі компанії Google, інформує "Громадське".

Раніше у "ДНР" заявили, що компанія запропонувала розмістити в окупованому Донецьку "власне обладнання, яке дозволить зробити більш комфортним і швидким доступ до таких YouTube і Google".

Подібну заяву зробив так званий міністр зв'язку "ДНР" Віктор Яценко в ефірі російського телеканалу НТВ.

Також російський телеканал у своєму сюжеті показав, як на тимчасово підконтрольній бойовикам території прокладають оптоволоконний кабель в Росію, через який нібито має надходити інтернет-трафік.

Нагадаємо, що посольство України в Італії та МЗС відреагували на відкриття так званого "представництва ДНР" у Вероні.

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14 02 2019 23:59
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