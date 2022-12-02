У Гостомелі вандали зрізали зі стіни будинку малюнок Бенксі

У Гостомелі Київської області кілька годин тому невідомі вандали зрізали зі стіни будинку малюнок, який створив відомий англійський художник Бенксі

У Гостомелі Київської області кілька годин тому невідомі вандали зрізали зі стіни будинку малюнок, який створив відомий англійський художник Бенксі. Зображення було на стіні зруйнованого російськими окупантами будинку.

Про це у фейсбук повідомив один з користівачів соціальної мережі.

"Щойно на наших очах вандали зрізали відомий витвір #banksy", - написав Сергій Жук і опублікував фото понівеченої стіни. У коментарі він додав, що зловмисників затримали. Це були молоді, на вигляд забезпечені люди.

Нагадаємо, раніше у Києві невідомі вандали "покращили" іншу роботу Бенксі, домалювавши до неї свої деталі.