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ПОЛІТИКА

У Гостомелі вандали зрізали зі стіни будинку малюнок Бенксі

02 грудня 2022, 16:10
У Гостомелі вандали зрізали зі стіни будинку малюнок Бенксі
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У Гостомелі Київської області кілька годин тому невідомі вандали зрізали зі стіни будинку малюнок, який створив відомий англійський художник Бенксі

У Гостомелі Київської області кілька годин тому невідомі  вандали зрізали зі стіни будинку малюнок, який створив відомий англійський художник Бенксі. Зображення було на стіні зруйнованого російськими окупантами будинку.

Про це у фейсбук повідомив один з користівачів соціальної мережі.

"Щойно на наших очах вандали зрізали відомий витвір #banksy", - написав Сергій Жук і опублікував фото понівеченої стіни. У коментарі він додав, що зловмисників затримали. Це були молоді, на вигляд забезпечені люди.

Нагадаємо, раніше у Києві невідомі вандали "покращили" іншу роботу Бенксі, домалювавши до неї свої деталі.

 


БенксіВАНДАЛИЗМУкраїнаГостомель

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