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У Греції через страйк зупинилися кораблі, потяги і авіасполучення

09 квітня 2025, 12:10
У Греції через страйк зупинилися кораблі, потяги і авіасполучення
Фото: ЕРА
Профспілки країни вимагають підвищення зарплат
У Греції триває страйк робітників, через який у портах зупинилися пороми, не ходять потяги і не відбуваються авіарейси до та з країни.
 
Про це пише Reuters.
 
Найбільші профспілки країни вимагають підвищення зарплат, щоб впоратися зі зростанням вартості життя.
 
Греція вийшла з боргової кризи 2009-2018 років, яка призвела до скорочення зарплат і пенсій, що спричинило фінансову допомогу на суму близько 290 мільярдів євро, а економічне зростання, яке цього року склало 2,3%, випередило інші економіки єврозони.
 
Враховуючи прогрес країни, консервативний уряд підвищив місячну мінімальну зарплату загалом на 35% до 880 євро. Але профспілки кажуть, що багатьом домогосподарствам все ще важко виживати через подорожчання продуктів харчування, електроенергії та житла.
 
Ціни піднялися настільки високо, що ми купуємо менше товарів на 10% порівняно з 2019 роком. Ми страйкуємо за очевидне. Підвищення зарплат і колективні трудові договори зараз!”, ‒ йдеться в заяві GSEE, яка представляє понад 2 мільйони приватних працівників. 
 
Одноденний страйк призупинив рух поїздів у всій країні, а працівники автобусів і метро в Афінах припинили роботу.Мінімальна зарплата в Греції з точки зору купівельної спроможності була однією з найнижчих в Європейському Союзі в січні після Португалії та Литви, показали дані статистичного бюро ЄС Євростат. За даними Міністерства праці Греції, середня зарплата все ще на 10% нижча, ніж у 2010 році, коли вибухнула фінансова криза, і становить 1342 євро на місяць.
 
Уряд пообіцяв ще більше підвищити мінімальну заробітну плату до 950 євро, орієнтуючись на середню місячну зарплату в 1500 євро, що є ближчим до середнього в ЄС. Але щомісячні витрати на їжу, комунальні послуги та житло швидко зростають, кажуть працівники державного сектору, вимагаючи негайного відновлення щорічних бонусів, скасованих за останнє десятиліття.
 
Уряд відхилив їхню вимогу, посилаючись на фіскальні обмеження.

 

Греціястрайквійна в Україні

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