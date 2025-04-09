У Греції через страйк зупинилися кораблі, потяги і авіасполучення

Профспілки країни вимагають підвищення зарплат

У Греції триває страйк робітників, через який у портах зупинилися пороми, не ходять потяги і не відбуваються авіарейси до та з країни.

Найбільші профспілки країни вимагають підвищення зарплат, щоб впоратися зі зростанням вартості життя.

Греція вийшла з боргової кризи 2009-2018 років, яка призвела до скорочення зарплат і пенсій, що спричинило фінансову допомогу на суму близько 290 мільярдів євро, а економічне зростання, яке цього року склало 2,3%, випередило інші економіки єврозони.

Враховуючи прогрес країни, консервативний уряд підвищив місячну мінімальну зарплату загалом на 35% до 880 євро. Але профспілки кажуть, що багатьом домогосподарствам все ще важко виживати через подорожчання продуктів харчування, електроенергії та житла.

“Ціни піднялися настільки високо, що ми купуємо менше товарів на 10% порівняно з 2019 роком. Ми страйкуємо за очевидне. Підвищення зарплат і колективні трудові договори зараз!”, ‒ йдеться в заяві GSEE, яка представляє понад 2 мільйони приватних працівників.