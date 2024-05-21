У Греції почалися масштабні страйки державних службовців

Вони вимагають підвищення заробітної плати.

У вівторок, 21 травня, у Греції федерація працівників державного сектора ADEDY оголосила 24-годинний загальнонаціональний страйк. Вони вимагають підвищення заробітної плати.



Про це повідомляє Ekathimerini.

Крім того, ADEDY закликала об 11:00 провести демонстрацію перед Міністерством економіки в центрі Афін, а це може спричинити певні проблеми з рухом транспорту в центрі міста.

У своїй заяві ADEDY зазначила, що оголосила страйк на знак протесту проти "підвищення цін і зубожіння працівників через політику уряду".

Крім того, профспілка вимагає горизонтального підвищення зарплат бюджетників на 10%, укладення колективних договорів про оплату праці, збільшення неоподатковуваного мінімуму до 12 тисяч євро та підвищення доплат за небезпеку.

Страйк держслужбовців може вплинути на державні послуги, хоча очікується, що громадський транспорт не зазнає жодних проблем.