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У Греції розбився український літак з боєприпасами

Він упав за 40 кілометрів на захід від аеропорту Кавали. Деякі очевидці чули вибухи незабаром після падіння
Біля міста Кавала, що на півночі Греції, в ніч проти неділі розбився український літак Ан-12, який здійснював комерційний рейс із Сербії до Йорданії, перевозячи боєприпаси.
У Греції розбився український літак з боєприпасами ФОТО: ERT
Про це повідомляє  грецький телеканал ERT.
 
Інцидент стався незадовго до 23:00 за місцевим часом. Управління цивільної авіації Греції отримало повідомлення про проблему з одним із двигунів літака, який попросив дозволу на термінову посадку.
 
Ан-12 запропонували сісти в аеропорту або Салонік, або Кавали. Літак обрав останній варіант і почав спускатися, після чого з ним пропав зв’язок. Він упав за 40 кілометрів на захід від аеропорту Кавали. Деякі очевидці чули вибухи незабаром після падіння.
 
За даними ERT, на борту Ан-12 перебували від восьми до десяти пасажирів, які перевозили 12 тонн "небезпечного вантажу" – ймовірно, йдеться про снаряди. Після падіння літака в сусідніх населених пунктах зникло світло.
 
На місці аварії спалахнула пожежа, чути сильний запах пального й видно густий дим. Але вогнища невеликі й ризику повторного займання немає. Через дим деяким пожежникам довелося звернутися по медичну допомогу.
 
За останньою інформацією, екстрені служби за допомогою безпілотника вивчають місце аварії, щоб дати інформацію піротехнікам і рятувальникам. Правоохоронці розраховують, що інформація з "чорного ящика" дозволить встановити обставини аварії.
 
Територію на 500 метрів від місця падіння Ан-12 огородили. Жителям двох найближчих населених пунктів радять не відчиняти вікна, не виходити з дому і носити маски, оскільки в літаку могли бути небезпечні для здоров’я речовини.
 
Літак належав компанії Meridian, яка, згідно з інформацією на її сайті, здійснює чартерні вантажні рейси по всьому світу, а також виконує контракти з державними та неурядовими організаціями на перевезення гуманітарних вантажів. Окрім цього, вона тісно співпрацює з ООН і НАТО щодо доставки термінових вантажів, зокрема військових і подвійного призначення.
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17 07 2022 10:23
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